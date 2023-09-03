Коваленко дебютировал за Эмполи и получил вторую худшую оценку в матче

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Эмполи" на своем поле проиграл туринскому "Ювентусу" – 0:2.

Виктор Коваленко начал эту игру в запасе хозяев, но вышел на поле во втором тайме. В частности, украинский хавбек сменил Развана Марина на 73-й минуте встречи. Это дебютный матч 27-летнего Виктора за "Эмполи".

Аналитический портал SofaScore оценил игру Коваленко в 6,4 балла. Это вторая худшая оценка среди всех игроков, принимавших участие в этой встрече. Меньший статистический показатель получил только хавбек "Эмполи" Юссеф Малех.

В результате украинский полузащитник провел на поле 18 минут. За отведенное время Виктор 19 раз коснулся мяча, отдал 9 точных передач (из 13, то есть показатель точности составил – 69%), выполнил 1 неточный навес, 1 неточную длинную передачу, ни разу не пробил по воротам "Юве", 7 потерял мяч выиграл, выиграл 1 раз борьбу за позицию и 1 раз успешно пошел в дриблинг.