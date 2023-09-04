Официально: Хлань - игрок польской Лехии

20-летний украинский хавбек Максим Хлань подписал контракт с польской "Лехией" из города Гданьск.

Условия соглашения клуб не афиширует, лишь сообщает о том, что украинец пришел на правах свободного агента.

Напомним, что предыдущим клубом Хланя была "Заря", с которой он расторг контракт со скандалом ив одностороннем порядке. В апреле 2023 года игрок из-за конфликта с руководством луганского клуба был отстранен от первой команды и он тренировался с "Зарей" U-19. В итоге, игрок через суд смог разорвать контаркт.

Также отметим, что в прошлом сезоне "Лехия" вылетела из Экстракляссы и нынешней сезон проведет в Первой лиге Польше.