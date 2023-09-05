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Русин: У меня плохой английский язык. Сандерленд готов предоставить мне переводчика

Наши за границей
(1 голосов)

Так будет проще адаптироваться

Русин: У меня плохой английский язык. Сандерленд готов предоставить мне переводчика

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин рассказал о ситуации с изучением английского языка в новом клубе.

"У меня не идеальный английский язык, скажу, что даже плохой. Я уже должен его учить. «Сандерленд" готов предоставить мне переводчика в первый месяц, чтобы мне было лучше. В «Сандерленде" в молодежной команде играет украинский футболист Тимур Тутеров, он поможет мне с адаптацией", — сказал Русин.

Напомним, 24-летний форвард подписал контракт с английским клубом по схеме 4+1. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 млн евро.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.09.2023 в 09:45
Це вже мінус великий,людина яка хоче грати в Європі повинна вчити англійську з юного віку,як приклад Забарний,Мудрик,Циганков! Коноплянка, Ярмоленко не вчили мови і адаптації не вдалася!
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