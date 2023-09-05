Русин: У меня плохой английский язык. Сандерленд готов предоставить мне переводчика

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин рассказал о ситуации с изучением английского языка в новом клубе.

"У меня не идеальный английский язык, скажу, что даже плохой. Я уже должен его учить. «Сандерленд" готов предоставить мне переводчика в первый месяц, чтобы мне было лучше. В «Сандерленде" в молодежной команде играет украинский футболист Тимур Тутеров, он поможет мне с адаптацией", — сказал Русин.