Русин: У меня плохой английский язык. Сандерленд готов предоставить мне переводчика
Так будет проще адаптироваться
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин рассказал о ситуации с изучением английского языка в новом клубе.
"У меня не идеальный английский язык, скажу, что даже плохой. Я уже должен его учить. «Сандерленд" готов предоставить мне переводчика в первый месяц, чтобы мне было лучше. В «Сандерленде" в молодежной команде играет украинский футболист Тимур Тутеров, он поможет мне с адаптацией", — сказал Русин.
Напомним, 24-летний форвард подписал контракт с английским клубом по схеме 4+1. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 млн евро.
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Источник:Звєров Про Футбол
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.09.2023 в 09:45
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