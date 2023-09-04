Русин: Болею за Ливерпуль и хотел бы сыграть на Энфилде
Украинский форвард поделился своей футбольной мечтой
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинский нападающий Назарий Русин, который на днях перешел в "Сандерленд", поделился своей футбольной мечтой.
"На каком стадионе в Англии я бы хотел сыграть? Наверное, на "Энфилде". Я являюсь болельщиком "Ливерпуля". Мне нравится аура "Энфилда", сам стадион, команда. Я хотел бы там сыграть", – сказал Русин в интервью украинскому журналисту Владимиру Зверову.
В текущем сезоне Назарий провел 2 матча за "Зарю" и отметился одним забитым мячом. Русин стал вторым украинцем, выступающим в Чемпионшипе. В этой лиге также играет Николай Кухаревич, который представляет "Суонси".
Популярное сейчас
- Румыния отреагировала на российские беспилотники: не представляют угрозы
- Грустное прощание с Ужгородом. ФОТОрепортаж с матча Днепр-1 – ЛНЗ 0:0
- Ликвидация живой силы и уничтожение артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Валенсия официально объявила о подписании Яремчука
- Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 10:08 Украинские Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги
- 06:31 Зарубежные Первая победа Вереса в УПЛ, Яремчук в Испании, Русин в Англии. Главные новости за 1 сентября
- 01:33 Украинские ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна