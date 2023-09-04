Русин: Болею за Ливерпуль и хотел бы сыграть на Энфилде

Украинский нападающий Назарий Русин, который на днях перешел в "Сандерленд", поделился своей футбольной мечтой.

"На каком стадионе в Англии я бы хотел сыграть? Наверное, на "Энфилде". Я являюсь болельщиком "Ливерпуля". Мне нравится аура "Энфилда", сам стадион, команда. Я хотел бы там сыграть", – сказал Русин в интервью украинскому журналисту Владимиру Зверову.

В текущем сезоне Назарий провел 2 матча за "Зарю" и отметился одним забитым мячом. Русин стал вторым украинцем, выступающим в Чемпионшипе. В этой лиге также играет Николай Кухаревич, который представляет "Суонси".