Кривцов: Месси, Альба, Бускетс – все простые ребята, очень скромные

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов высказался о партнерах по команде – Лионеле Месси, Жорди Альбе, Серджи Бускетсе и совладельце команды Дэвиде Бекхэме.

– В раздевалке Месси достаточно простой? Или все-таки есть дистанция?

– Нет, все простые. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

– А господин президент когда заходит?

– Господин президент (Дэвид Бекхэм – прим.) тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда дает наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах.

– Все же чувствуется, что он как экс-футболист или как функционер? Какие у тебя ощущения по отношению к Бекхэму?

– Функционер. Даже больше бизнесмен, наверное. Я уже не смотрю на него как на спортсмена или футболиста. Он совладелец клуба и очень хорошо справляется с этой ролью.