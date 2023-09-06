Кривцов: Месси, Альба, Бускетс – все простые ребята, очень скромные
Как и совладелец клуба Дэвид Бекхэм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов высказался о партнерах по команде – Лионеле Месси, Жорди Альбе, Серджи Бускетсе и совладельце команды Дэвиде Бекхэме.
– В раздевалке Месси достаточно простой? Или все-таки есть дистанция?
– Нет, все простые. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.
– А господин президент когда заходит?
– Господин президент (Дэвид Бекхэм – прим.) тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда дает наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах.
– Все же чувствуется, что он как экс-футболист или как функционер? Какие у тебя ощущения по отношению к Бекхэму?
– Функционер. Даже больше бизнесмен, наверное. Я уже не смотрю на него как на спортсмена или футболиста. Он совладелец клуба и очень хорошо справляется с этой ролью.
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