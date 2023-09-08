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Спортдиректор Сандерленда: Ожидаем, что Русин может стать основным игроком

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Переговоры по трансферу длились несколько месяцев

Спортдиректор Сандерленда: Ожидаем, что Русин может стать основным игроком

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Спортивный директор "Сандерленда" Кристиан Спикмэн прокомментировал переход форварда Назария Русина в стан "черных котов".

"Это был поистине сложный процесс на нескольких фронтах. Переговоры продолжались несколько месяцев. Нам пришлось провести его медицинское обследование в Европе. Ему самому пришлось пробыть в пути 22 часа, чтобы убедиться, что трансфер состоится.

На данный момент мы проходим процесс получения визы, поэтому он может присоединиться к нам в любой день. Надеюсь, это произойдет до выходных.

Русин поздно раскрылся, однако в последние 18-24 месяцев демонстрировал хороший уровень. Ожидаем, что он приедет сюда и после небольшой адаптации сможет повлиять на команду и стать основным игроком. Это то, что мы видели в его играх, и это то, что мы чувствуем, что он может привнести", - приводит слова Спикмэна Sunderland Echo.

Напомним, 24-летний форвард заключил контракт по схеме 4+1. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, 2,5 миллиона евро.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Sunderland Echo

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