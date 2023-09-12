"Я хоть раз кого-то унизил, обидел?" Петраков обратился к армянским журналистам

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков обратился к местным журналистам после домашнего поражения от Хорватии (0:1) в отборе к Евро-2024.

– Знаете какая у меня к вам будет просьба откровенная? Я приехал сюда в январе, да? Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел кого-нибудь? Мне просто это неприятно. Скажите откровенно. Я кого-то унизил, обидел? Хотя бы раз? Скажите. Есть претензии?

– Нет, – ответ из зала.

– За это спасибо. А то мне пишут, говорят, что я обижаю вас здесь, веду себя безобразно. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы как могу, искренне, – сказал Петраков на пресс-конференции.