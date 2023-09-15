Наставник Сандерленда: Русин выглядит хорошим футболистом

Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей прокомментировал подписание клубом украинского форварда Назария Русина.

"Мы не должны ожидать от него сразу чего-то особенного, ему нужно время. Русин – игрок, который находится далеко от дома и не знает языка. Давайте дадим ему немного времени и будем терпеливы с ним. Он выглядит хорошим футболистом.

Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле", – приводит слова тренера Sunderland Echo.