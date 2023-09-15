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Наставник Сандерленда: Русин выглядит хорошим футболистом

Наши за границей
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Специалист отметил, что готов дать новичку время на адаптацию

Наставник Сандерленда: Русин выглядит хорошим футболистом

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей прокомментировал подписание клубом украинского форварда Назария Русина.

"Мы не должны ожидать от него сразу чего-то особенного, ему нужно время. Русин – игрок, который находится далеко от дома и не знает языка. Давайте дадим ему немного времени и будем терпеливы с ним. Он выглядит хорошим футболистом.

Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле", – приводит слова тренера Sunderland Echo.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Sunderland Echo

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