Наставник Сандерленда: Русин выглядит хорошим футболистом
Специалист отметил, что готов дать новичку время на адаптацию
Фото: SunderlandAFC
Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей прокомментировал подписание клубом украинского форварда Назария Русина.
"Мы не должны ожидать от него сразу чего-то особенного, ему нужно время. Русин – игрок, который находится далеко от дома и не знает языка. Давайте дадим ему немного времени и будем терпеливы с ним. Он выглядит хорошим футболистом.
Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле", – приводит слова тренера Sunderland Echo.
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Источник:Sunderland Echo
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