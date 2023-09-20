Кривцов: Когда ребята меня спросили ребята, как Бекхэм, я сказал - "Очень красивый"
А Лео Месси передал свою футболку со сборной Аргентины в фонд United24
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Интер" Майами и Сергей Кривцов, рассказал о помощи Украине со стороны Лионеля Месси и Дэвида Бекхэма.
"Знаю, что Лео [Месси] уже передал свою игровую футболку со сборной Аргентины в фонд United24. Разговаривал с Серхио [Бускетсом]. Конечно, нет такого, что они просят показать меня какое-то видео с передовой или танковые бои. Расспрашивают о ситуации, все сочувствуют.
Когда впервые увидел Бекхэма, в первую очередь поблагодарил его, что он одним из первых среди мировых звезд показал, что в Украине война. Он ответил: "Мы должны это делать". Какого-то длительного разговора не было: "Как дела? Как семья?". Когда меня спросили ребята, как Бекхэм, сказал: "Очень красивый" (смеется). Он всегда работает в фитнес-зале на базе, когда приезжает, следит за собой. Не знаю, где он берет мотивацию. Но их пара – Дэвид и Виктория – как с обложки журнала", — сказал Кривцов.
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