Кривцов - о переходе Сидорчука: Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, нужно все пробовать

Защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов высказался относительно перехода капитана "Динамо" Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

"Очень рад за него. Если он решил, что сейчас пора идти дальше, то я очень рад за него. Я тоже недавно, можно сказать, изменил все с ног на голову и очень рад этому.

Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, что ты ничего не попробовал в своей жизни, нужно все пробовать и потом делать выводы", – сказал Кривцов.