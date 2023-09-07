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Кривцов - о переходе Сидорчука: Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, нужно все пробовать

Наши за границей
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Капитан Динамо перебрался в чемпионат Бельгии

Кривцов - о переходе Сидорчука: Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, нужно все пробовать

kvcwesterlo.be

Новина українською

Защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов высказался относительно перехода капитана "Динамо" Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

"Очень рад за него. Если он решил, что сейчас пора идти дальше, то я очень рад за него. Я тоже недавно, можно сказать, изменил все с ног на голову и очень рад этому.

Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, что ты ничего не попробовал в своей жизни, нужно все пробовать и потом делать выводы", – сказал Кривцов.

Напомним, что 33-летний Сидорчук подписал контракт с "Вестерло" по схеме 1+1.

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В статье: Сергей Кривцов Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Интер Майами
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