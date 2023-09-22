Русин завершил все юридические процессы и будет доступен на матч Чемпионшипа

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин уладил все юридические нюансы и получил документы для участия в матчах Чемпионшипа.

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Главный тренер Русина Тони Моубрей подтвердил, что украинец завершил процесс подачи заявки на получение визы и будет доступен для выбора на матч против "Кардифф Сити", который состоится в воскресенье, 24 сентября.

"Мы оценим его на тренировке и увидим, на каком уровне он находится. Он хороший парень и выглядит довольно сообразительным. Другой вопрос, готов ли он", – сказал Моубрей.