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Русин завершил все юридические процессы и будет доступен на матч Чемпионшипа

Наши за границей
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Украинец завершил процесс подачи заявки на получение визы

Русин завершил все юридические процессы и будет доступен на матч Чемпионшипа

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин уладил все юридические нюансы и получил документы для участия в матчах Чемпионшипа.

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Главный тренер Русина Тони Моубрей подтвердил, что украинец завершил процесс подачи заявки на получение визы и будет доступен для выбора на матч против "Кардифф Сити", который состоится в воскресенье, 24 сентября.

"Мы оценим его на тренировке и увидим, на каком уровне он находится. Он хороший парень и выглядит довольно сообразительным. Другой вопрос, готов ли он", – сказал Моубрей.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Сандерленд

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