Кочергин своим голом помог Ракуву одержать разгромную победу
Мастерски разобрался в штрафной площадке
Фото: rakowczestochowa
В рамках 9-го тура чемпионата Польши "Ракув" (Ченстохова) на выезде разгромно победил "Рух" (Хожув) - со счетом 5:3.
Последний мяч в поединке на свой счет записал полузащитник гостей Владислав Кочергин. 27-летний украинец получил мяч в штрафной площадке, обошел защитника соперника и мягко перебросил голкипера.
Это второй гол Владислава в текущем сезоне в польской Экстраклясе.
На данный момент "Ракув" идет вторым в турнирной таблице национального первенства, однако у команды еще есть два матча в запасе.
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