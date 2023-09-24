Кочергин своим голом помог Ракуву одержать разгромную победу

В рамках 9-го тура чемпионата Польши "Ракув" (Ченстохова) на выезде разгромно победил "Рух" (Хожув) - со счетом 5:3.

Последний мяч в поединке на свой счет записал полузащитник гостей Владислав Кочергин. 27-летний украинец получил мяч в штрафной площадке, обошел защитника соперника и мягко перебросил голкипера.

Это второй гол Владислава в текущем сезоне в польской Экстраклясе.

На данный момент "Ракув" идет вторым в турнирной таблице национального первенства, однако у команды еще есть два матча в запасе.