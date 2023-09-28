Легенда Ливерпуль советует Челси давать Михаилу Мудрику больше игрового времени
Время нужно всем
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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер в эфире YouTube-канала The Overlap посоветовал "Челси" дать Михаилу Мудрику больше игровых часов.
"Вы подписываете игрока, Мудрика, скажем, и мы видим, что дела у него идут не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров налево и направо, а также игроков в центр. Но я думаю, что этому парню надо дать шанс.
Нужно сказать ему, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберет его место", - сказал легендарный защитник "Ливерпуля".
Добавим, что после перехода из "Шахтера" в "Челси" Михаил Мудрик принял участие в 23-э официальных клубных матчах. Двадцать поединков он отыграл в АПЛ, один – в Кубке лиги, два – в Лиге чемпионов. В его активе 1005 игровых минут и два результативных действия.
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