Легенда Ливерпуль советует Челси давать Михаилу Мудрику больше игрового времени

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер в эфире YouTube-канала The Overlap посоветовал "Челси" дать Михаилу Мудрику больше игровых часов.

"Вы подписываете игрока, Мудрика, скажем, и мы видим, что дела у него идут не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров налево и направо, а также игроков в центр. Но я думаю, что этому парню надо дать шанс.

Нужно сказать ему, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберет его место", - сказал легендарный защитник "Ливерпуля".