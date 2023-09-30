Кухаревич отметился дебютным голом за Суонси
Первый украинца в Чемпионшипе с 2004-го года
Фото: swanseacity.com
В рамках 9-го тура английского Чемпионшипа "Суонси" на выезде обыграл "Миллуолл" - со счетом 3:0.
Третий мяч гостей в этой встрече записал на свой счет Николай Кухаревич. Украинский форвард поразил ворота "Миллуола" на 79-й минуте встречи.
Этот мяч стал дебютным для 22-летнего нападающего в футболке английского клуба. Для этого Кухаревичу понадобилось провести 7 матчей: 2 в Кубке английской лиги и 5 в Чемпионшипе.
Примечательно, что это также первый гол украинского футболиста в Чемпионшипе с 2004-го года. В ноябре того года Сергей Ребров отметился голом за "Вест Хэм" в матче против "Уотфорда".
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