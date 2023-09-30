Кухаревич отметился дебютным голом за Суонси

В рамках 9-го тура английского Чемпионшипа "Суонси" на выезде обыграл "Миллуолл" - со счетом 3:0.

Третий мяч гостей в этой встрече записал на свой счет Николай Кухаревич. Украинский форвард поразил ворота "Миллуола" на 79-й минуте встречи.

Этот мяч стал дебютным для 22-летнего нападающего в футболке английского клуба. Для этого Кухаревичу понадобилось провести 7 матчей: 2 в Кубке английской лиги и 5 в Чемпионшипе.

Примечательно, что это также первый гол украинского футболиста в Чемпионшипе с 2004-го года. В ноябре того года Сергей Ребров отметился голом за "Вест Хэм" в матче против "Уотфорда".