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Кухаревич отметился дебютным голом за Суонси

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Первый украинца в Чемпионшипе с 2004-го года

Кухаревич отметился дебютным голом за Суонси

Фото: swanseacity.com

Новина українською

В рамках 9-го тура английского Чемпионшипа "Суонси" на выезде обыграл "Миллуолл" - со счетом 3:0.

Третий мяч гостей в этой встрече записал на свой счет Николай Кухаревич. Украинский форвард поразил ворота "Миллуола" на 79-й минуте встречи.

Этот мяч стал дебютным для 22-летнего нападающего в футболке английского клуба. Для этого Кухаревичу понадобилось провести 7 матчей: 2 в Кубке английской лиги и 5 в Чемпионшипе.

Примечательно, что это также первый гол украинского футболиста в Чемпионшипе с 2004-го года. В ноябре того года Сергей Ребров отметился голом за "Вест Хэм" в матче против "Уотфорда".

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В статье: Миллуолл Суонси Николай Кухаревич
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