Цыганкова и Довбика заменили во втором тайме в матче против Реала

Украинцы вышли в стартовом составе "Жироны" на матч против "Реала", но не отыграли весь поединок.

Цыганков покинул поле в начале второго тайма. У 25-летнего вингера одна из худших оценок среди партнеров. Портал sofascore отметил его игру, как 6.1. Виктор имел шанс забить гол, но не использовал его. По метрике xG его моменты оценили в 0.54. Цыганков всего 24 раза прикоснулся к мячу и отдал 16 передач, 11 из которых были точными.

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Довбик провел на поле на 15 минут больше. На 60-й минуте его заменил конкурент по позиции Стуани. Артем получил несколько лучший балл от того же портала - 6.9. Оценка лучше, чем у большинства партнеров по команде. 26-форвард выполнил один удар, но не попал по воротам. Довбик отдал 8 передач, 1 из которых была "ключевой".

На 80-ю минуту матча счет в пользу мадридского "Реала" 3:0.