Цыганкова и Довбика заменили во втором тайме в матче против Реала
Известна оценка украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинцы
Цыганков покинул поле в начале второго тайма. У 25-летнего вингера одна из худших оценок среди партнеров. Портал sofascore отметил его игру, как 6.1. Виктор имел шанс забить гол, но не использовал его. По метрике xG его моменты оценили в 0.54. Цыганков всего 24 раза прикоснулся к мячу и отдал 16 передач, 11 из которых были точными.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Довбик провел на поле на 15 минут больше. На 60-й минуте его заменил конкурент по позиции Стуани. Артем получил несколько лучший балл от того же портала - 6.9. Оценка лучше, чем у большинства партнеров по команде. 26-форвард выполнил один удар, но не попал по воротам. Довбик отдал 8 передач, 1 из которых была "ключевой".
На 80-ю минуту матча счет в пользу мадридского "Реала" 3:0.
Популярное сейчас
- Мадрид в гостях у Цыганкова и Довбика. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура Ла Лиги
- УПЛ. Шахтер - Ворскла 1:2. А что сказать-то хотели?
- Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО