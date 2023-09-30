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Цыганков не вышел на второй тайм из-за повреждения, - Источник

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Украинец сам запросил замену

Цыганков не вышел на второй тайм из-за повреждения, - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Silva Cosentino/NurPhoto

Новина українською

В сегодняшнем матче "Жироны" против "Реала" Виктор Цыганков с первых минут вышел на поле. Но в перерыве главный тренер каталонского клуба заменил 25-летнего вингера.

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Журналист Нил Сола сообщает, что украинец сам запросил замену и не вышел на второй тайм из-за мышечного дискомфорта. Ему нужно пройти все необходимые тесты перед тем, как играть дальше.

Это первое повреждение Цыганкова с тех пор, как он прибыл в Испанию.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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