Цыганков не вышел на второй тайм из-за повреждения, - Источник

В сегодняшнем матче "Жироны" против "Реала" Виктор Цыганков с первых минут вышел на поле. Но в перерыве главный тренер каталонского клуба заменил 25-летнего вингера.

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Журналист Нил Сола сообщает, что украинец сам запросил замену и не вышел на второй тайм из-за мышечного дискомфорта. Ему нужно пройти все необходимые тесты перед тем, как играть дальше.

Это первое повреждение Цыганкова с тех пор, как он прибыл в Испанию.