Цыганков не вышел на второй тайм из-за повреждения, - Источник
Украинец сам запросил замену
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Silva Cosentino/NurPhoto
В сегодняшнем матче "Жироны" против "Реала" Виктор Цыганков с первых минут вышел на поле. Но в перерыве главный тренер каталонского клуба
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Журналист Нил Сола сообщает, что украинец сам запросил замену и не вышел на второй тайм из-за мышечного дискомфорта. Ему нужно пройти все необходимые тесты перед тем, как играть дальше.
Это первое повреждение Цыганкова с тех пор, как он прибыл в Испанию.
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Источник:twitter.com
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