Роксана Малиновская: Дженоа сделал Руслану такой же контракт, какой у него был в Марселе
Также итальянский клуб был конкретен в своем желании украинца
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Супруга украинского хавбека Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как состоялся его переход из "Марселя" в "
"Я была очень удивлена. В "Дженоа" ему сделали такой же контракт, который у него был в "Марселе", и это важно. Если они берут игрока и готовы на эти условия – для нас это очень много значит, потому что они даже не думали долго, они понимали, что надо решать, и они были очень конкретны.
Не было долгого периода, чтобы мы, они ждали. Все было очень четко и понятно. Нам очень понравилось, как они повели себя в этой ситуации. Все было нормально, быстро", - сказала Роксана.
Напомним, что "Дженоа" арендовала украинца до конца сезона. Также ц итальянского клуба есть опция выкупа контракта Малиновского.
Отметим, что в текущем сезоне 30-летний хавбек сыграл за итальянскую команду 5 матчей без результативных дейтсвий.
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