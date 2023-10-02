Роксана Малиновская: Дженоа сделал Руслану такой же контракт, какой у него был в Марселе

Супруга украинского хавбека Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как состоялся его переход из "Марселя" в " Дженоа " прошлым летом.

"Я была очень удивлена. В "Дженоа" ему сделали такой же контракт, который у него был в "Марселе", и это важно. Если они берут игрока и готовы на эти условия – для нас это очень много значит, потому что они даже не думали долго, они понимали, что надо решать, и они были очень конкретны.

Не было долгого периода, чтобы мы, они ждали. Все было очень четко и понятно. Нам очень понравилось, как они повели себя в этой ситуации. Все было нормально, быстро", - сказала Роксана.

Напомним, что "Дженоа" арендовала украинца до конца сезона. Также ц итальянского клуба есть опция выкупа контракта Малиновского.