Эшторил – Бенфика. Смотреть LIVE прямую трансляцию матча чемпионата Португалии

Пусть и в Лиге чемпионов у "Бенфики" дела обстоят плохо, однако во внутреннем чемпионате "орлы" находятся на самых высоких ступенях. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице. Следующим соперником станет "Эшторил", идущий в зоне вылета. В последних двух поединках против этой команды лиссабонцы не пропускали. У украинского голкипера Анатолия Трубина сегодня тоже есть задача оставить свои ворота сухими.

Чемпионат Португалии, восьмой тур

7 октября, 22:30

Прямая трансляция: MEGOGO