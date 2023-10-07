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Эшторил – Бенфика. Смотреть LIVE прямую трансляцию матча чемпионата Португалии

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Команда Трубина сойдется в матче против аутсайдера

Эшторил – Бенфика. Смотреть LIVE прямую трансляцию матча чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пусть и в Лиге чемпионов у "Бенфики" дела обстоят плохо, однако во внутреннем чемпионате "орлы" находятся на самых высоких ступенях. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице. Следующим соперником станет "Эшторил", идущий в зоне вылета. В последних двух поединках против этой команды лиссабонцы не пропускали. У украинского голкипера Анатолия Трубина сегодня тоже есть задача оставить свои ворота сухими.

Чемпионат Португалии, восьмой тур

7 октября, 22:30

Прямая трансляция: MEGOGO

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Трансляція матчу Ешторіл - Бенфіка
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Эшторил Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
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