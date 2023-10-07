Эшторил – Бенфика. Смотреть LIVE прямую трансляцию матча чемпионата Португалии
Команда Трубина сойдется в матче против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine
Пусть и в Лиге чемпионов у "Бенфики" дела обстоят плохо, однако во внутреннем чемпионате "орлы" находятся на самых высоких ступенях. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице. Следующим соперником станет "Эшторил", идущий в зоне вылета. В последних двух поединках против этой команды лиссабонцы не пропускали. У украинского голкипера Анатолия Трубина сегодня тоже есть задача оставить свои ворота сухими.
Чемпионат Португалии, восьмой тур
7 октября, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляція матчу Ешторіл - БенфікаСмотреть трансляцию
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