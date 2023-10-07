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Окончательно первый номер. Трубин в основе на матч с Эшторилом

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Анатолий забронировал за собой место в составе

Окончательно первый номер. Трубин в основе на матч с Эшторилом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 8-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Бенфикой" Анатолий Трубин начнет с первых минут.

Украинец забронировал за собой позицию основного кипера и выходит в 6-м матче в старте "орлов".

Начало встречи в 22:30.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Эшторил Анатолий Трубин
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