Окончательно первый номер. Трубин в основе на матч с Эшторилом
Анатолий забронировал за собой место в составе
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч 8-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Бенфикой" Анатолий Трубин начнет с первых минут.
Украинец забронировал за собой позицию основного кипера и выходит в 6-м матче в старте "орлов".
Начало встречи в 22:30.
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#GDEPSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/59yKm3vii9— SL Benfica (@SLBenfica) October 7, 2023
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Источник:twitter.com
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