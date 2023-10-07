Окончательно первый номер. Трубин в основе на матч с Эшторилом

Матч 8-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Бенфикой" Анатолий Трубин начнет с первых минут.

Украинец забронировал за собой позицию основного кипера и выходит в 6-м матче в старте "орлов".

Начало встречи в 22:30.