Яремчук получил одну из худших оценок в поединке с Мальоркой
Форварда заменили на 58-й минуте
Фото: Getty Images
Роман Яремчук в матче с "Мальоркой" получил одну из худших оценок среди всех игроков. Форвард вышел в старте, но был заменен на 58-й минуте поединка. Матч закончился со счетом 1:1.
Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Романа в 6.5 и 6.0 соответственно.
За 58 минут на поле нападающий ни разу не пробил по воротам, сделал 23 касания мяча, отдал 10 точных передач из 13 (77%), проиграл две верховые дуэли из двух, 8 раз потерял мяч и заработал 1 фол. Показатель ожидаемых ассистов (xA) футболиста составил 0,01.
После этого матча команда 17-го номера занимает девятое место в чемпионате Испании, набрав 11 очков в девяти встречах. Следующий матч "летучие мыши" проведут уже после международной паузы - 23 октября против "Кадиса".
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