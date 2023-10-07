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Яремчук получил одну из худших оценок в поединке с Мальоркой

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(1 голосов)

Форварда заменили на 58-й минуте

Яремчук получил одну из худших оценок в поединке с Мальоркой

Фото: Getty Images

Новина українською

Роман Яремчук в матче с "Мальоркой" получил одну из худших оценок среди всех игроков. Форвард вышел в старте, но был заменен на 58-й минуте поединка. Матч закончился со счетом 1:1.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Романа в 6.5 и 6.0 соответственно.

За 58 минут на поле нападающий ни разу не пробил по воротам, сделал 23 касания мяча, отдал 10 точных передач из 13 (77%), проиграл две верховые дуэли из двух, 8 раз потерял мяч и заработал 1 фол. Показатель ожидаемых ассистов (xA) футболиста составил 0,01.

После этого матча команда 17-го номера занимает девятое место в чемпионате Испании, набрав 11 очков в девяти встречах. Следующий матч "летучие мыши" проведут уже после международной паузы - 23 октября против "Кадиса".

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Мальорка
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Источник:
sofascore.com

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Комментарии (2)
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Andrumas (Düsseldorf)
07.10.2023 в 23:15
Полное дно, в Бенфике ещё хоть что-то иногда он показывал, а потом всё!.. играть с Яремчуком в составе тоже самое, что в десятером
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Будєм разбіратся (Київ)
07.10.2023 в 23:01
Не пам’ятаю коли в нього був останній матч з оцінкою вище середнього
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