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Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю: Очень больно видеть, что происходит с мирным населением

Наши за границей
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Цыганков написал слова поддержки Израилю

Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю: Очень больно видеть, что происходит с мирным населением

Фото: LaLiga.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю в связи с нападением террористической организации ХАМАС.

"Страна, в которой я родился и провел первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами", - написал Цыганков в Инстаграме.

Виктор Цыганков - уроженец Израиля, он родился в городе Нагария. После того, как отец Виктора завершил футбольную карьеру, семья Цыганковых перебралась в Украину.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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