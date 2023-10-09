Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю: Очень больно видеть, что происходит с мирным населением

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю в связи с нападением террористической организации ХАМАС.

"Страна, в которой я родился и провел первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами", - написал Цыганков в Инстаграме.