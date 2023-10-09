Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю: Очень больно видеть, что происходит с мирным населением
Цыганков написал слова поддержки Израилю
Фото: LaLiga.com
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю в связи с нападением террористической организации ХАМАС.
"Страна, в которой я родился и провел первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами", - написал Цыганков в Инстаграме.
Виктор Цыганков - уроженец Израиля, он родился в городе Нагария. После того, как отец Виктора завершил футбольную карьеру, семья Цыганковых перебралась в Украину.
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