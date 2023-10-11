Украинский тренер Пилипчук возглавил Шериф
Очередной украинец в Тирасполе
фото из свободных источников
Многократный и почти постоянный чемпион Молдовы "Шериф" объявил о назначении новым главным тренером украинского специалиста Романа Пилипчука.
56-летний тренер в последнем сезоне руководил словенской командой "Целе", с которой занял второе место в чемпионате Словении. Его команда проиграла борьбу за чемпионство "Олимпии" из Любляны.
Ранее "Шериф" уволил итальянца Роберто Бордина с должности главного тренера. Это произошло после поражения 0:6 от чешской "Славии" Праги в Лиге конференций.
Во внутреннем чемпионате "Шериф" идет на втором месте, имея одинаковое количество очков с "Милсами". Бордин возглавлял команду с января этого года.
До работы с "Целе" Пилипчук тренировал российские "Олимп-Долгопрудный", "Спартак-2", минское "Динамо", "Спартак" Юрмала, "Олимпик" Донецк, "Дачию" и молодежную сборную Таджикистана.
Был ассистентом главного тренера "Зари", "Шинника", "Балтики", московского "Динамо", сборной Таджикистана, "Спартака" и "Ахмата".
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