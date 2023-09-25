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Агент голкипера Карпат подтвердил возможную смену гражданства своим клиентом

Первая лига
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Молдова хочет натурализовать Андрея Кожухаря

Агент голкипера Карпат подтвердил возможную смену гражданства своим клиентом

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Агент вратаря "Карпат" Андрея Кожухаря Олег Авдыш прокомментировал информацию о возможном изменении футбольного гражданства его клиентом.

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"Это действительно правда. Андрею звонил тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко. Он лично в нем заинтересован и уже не первый год. Мы сразу сообщили эту информацию Мирону Маркевичу и президенту "Карпат". Клуб отреагировал нормально.

Андрей взял время на раздумье. Он выступает в одном из самых амбициозных и стабильных клубов Украины. Все его мысли сейчас с "Карпатами", он хочет помочь команде выйти в УПЛ.

Поэтому вопрос смены футбольного гражданства будет отложен как минимум до зимней паузы, а то и до конца сезона. Эта тема пока не обсуждается", – подчеркнул Авдыш.

Кроме того, сообщалось, что в услугах Кожухаря заинтересован тираспольский "Шериф", но Авдыш не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

"Во-первых, у Андрея контракт с "Карпатами" действителен до лета следующего года, поэтому переговоры с другими клубами он может вести не раньше, чем за полгода до окончания соглашения. Сейчас никаких переговоров с "Шерифом" нет.

Но к Андрею проявляют интерес ряд украинских клубов, борющихся за участие в еврокубках. Также есть интерес от клубов по европейским чемпионатам. Могу сказать, наверное, что первое предложение, которое мы рассмотрим – это будут "Карпаты". Мы уважаем отношение клуба к Андрею и хотим отблагодарить то же

Андрей – основной игрок "Карпат" и лучший вратарь Первой лиги. В восьми матчах у него меньше пропущенных голов, а именно четыре. Поэтому очевидно, что на него есть спрос. Также не следует забывать, что он прошел через юношескую и молодежную сборную Украины, и клубы знают его квалификацию.

А то, что у Андрея летом истекает контракт, мотивирует клубы контактировать со мной. Сам игрок ни с кем не контактирует, потому что это запрещено регламентом", – подытожил Авдыш.

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В статье: Молдова Шериф (Тирасполь) Карпаты (Львов)
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