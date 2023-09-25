Агент голкипера Карпат подтвердил возможную смену гражданства своим клиентом

Агент вратаря "Карпат" Андрея Кожухаря Олег Авдыш прокомментировал информацию о возможном изменении футбольного гражданства его клиентом.

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"Это действительно правда. Андрею звонил тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко. Он лично в нем заинтересован и уже не первый год. Мы сразу сообщили эту информацию Мирону Маркевичу и президенту "Карпат". Клуб отреагировал нормально. Андрей взял время на раздумье. Он выступает в одном из самых амбициозных и стабильных клубов Украины. Все его мысли сейчас с "Карпатами", он хочет помочь команде выйти в УПЛ. Поэтому вопрос смены футбольного гражданства будет отложен как минимум до зимней паузы, а то и до конца сезона. Эта тема пока не обсуждается", – подчеркнул Авдыш.

Кроме того, сообщалось, что в услугах Кожухаря заинтересован тираспольский "Шериф", но Авдыш не стал подтверждать или опровергать эту информацию.