Сидорчук: В Бельгии после 60 минуты вообще нет центра поля, только быстрые атаки

Полузащитник "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал об особенностях чемпионата Бельгии.

- Как тебе темп и напряжение в чемпионате Бельгии? Или ты уже в игровом тонусе и здесь сложности для тебя нет?

- Здесь дело не в игровом тонусе, здесь дело больше в командной игре. Последний матч (против "Кортрейка" 1:0) для меня был самым тяжелым, который я играл в Бельгии, возможно потому что мы два аутсайдера и там футбола было очень мало (смеется). Важно было взять три очка. Что касается адаптации, то она проходит нормально, но всегда хочется чего-то лучшего. В плане футбола, для меня есть какие-то новые идеи, задачи в тренировочном процессе. Для меня это интересно, но ко всему надо привыкать.

- Можешь поделиться, какие именно это задачи, чем они отличаются от динамовских?

- Я играю на своей позиции, но мы играем в три центральных защитника, то есть немного меняется эта роль. Но там после 60 минуты вообще нет центра поля, только быстрые атаки. И в плане интенсивности работы тяжелее, дистанция такая же остается, как ты бегал в чемпионате Украины, но растет вот эта интенсивная работа и это немного открытие для меня.

- Ты столько лет играл в клубе, для которого было главным чемпионство, сейчас для "Вестерло" - главное спастись и остаться в элите...

- Европейский чемпионат - это был один из тех больших плюсов, которые я видел перед собой. Еще очень интересно как у них работает клуб, как функционирует весь чемпионат, как находят футболистов. Бельгия вообще воспитывает и продает очень много футболистов. Я пока не могу его оценить так, как могу оценить уровень украинского чемпионата. В каждой команде есть 2-3 футболиста очень высокого уровня и в основном это атакующие игроки.

У "Вестерло" амбициозный проект, потому что зашли основатели из Турции. Один из них когда-то был президентом "Фенербахче". Насколько я знаю, у него есть бизнес в Украине, сейчас он его открывает. Месяц назад он был в Киеве, когда я с ним разговаривал, приехал подписывать контракт - он был в Киеве уже две недели на тот момент, - сказал Сидорчук.