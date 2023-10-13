Transfermarkt: Яремчук потерял 20% в цене
Остальные украинцы в Испании без изменений
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
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Коснулись изменения и Романа Яремчука, который играет за "Валенсию". Его стоимость упала с 5 до 4 миллионов евро, то есть, на 20%.
Трансферная стоимость других украинцев в Испании не изменилась. Виктора Цыганков стоит 22 миллиона евро, Артем Довбик - 15 млн, а Андрей Лунин - 5 млн.
Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 3 матча без результативных действий.
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Источник:Transfermarkt
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