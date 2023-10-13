  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Transfermarkt: Яремчук потерял 20% в цене
В тренде

Transfermarkt: Яремчук потерял 20% в цене

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Остальные украинцы в Испании без изменений

Transfermarkt: Яремчук потерял 20% в цене

Фото: facebook.com/valenciacf.en

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской Ла Лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Коснулись изменения и Романа Яремчука, который играет за "Валенсию". Его стоимость упала с 5 до 4 миллионов евро, то есть, на 20%.

Трансферная стоимость других украинцев в Испании не изменилась. Виктора Цыганков стоит 22 миллиона евро, Артем Довбик - 15 млн, а Андрей Лунин - 5 млн.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 3 матча без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Сидорчук: У Динамо постоянно турбулентные времена, но есть все, чтобы выиграть чемпионат
yellow-arrow
Сидорчук: В Бельгии после 60 минуты вообще нет центра поля, только быстрые атаки
yellow-arrow
Украинец Игнатенко официально получил нового тренера во Франции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Реал (Мадрид) Валенсия Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Transfermarkt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде