Transfermarkt: Яремчук потерял 20% в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской Ла Лиги .

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Коснулись изменения и Романа Яремчука, который играет за "Валенсию". Его стоимость упала с 5 до 4 миллионов евро, то есть, на 20%.

Трансферная стоимость других украинцев в Испании не изменилась. Виктора Цыганков стоит 22 миллиона евро, Артем Довбик - 15 млн, а Андрей Лунин - 5 млн.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 3 матча без результативных действий.