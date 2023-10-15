Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Евро-2025 U-21
Денис Шурман рассудит поединок между Андоррой и Фарерами
Фото: НК Верес
Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Евро-2025 U-21 между Андоррой и Фарерами.
Главным судьей назначен Денис Шурман, его помощниками выступят Валентин Куцев и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Дмитрий Панчишин.
Матч состоится 17 октября в Андорре-ла-Велье.
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Источник:uaf.ua
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
15.10.2023 в 20:16
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