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Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Евро-2025 U-21

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(1 голосов)

Денис Шурман рассудит поединок между Андоррой и Фарерами

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Евро-2025 U-21

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации Евро-2025 U-21 между Андоррой и Фарерами.

Главным судьей назначен Денис Шурман, его помощниками выступят Валентин Куцев и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Дмитрий Панчишин.

Матч состоится 17 октября в Андорре-ла-Велье.

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В статье: Денис Шурман
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Источник:
uaf.ua

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
15.10.2023 в 20:16
Так, наших арбітрів іноді запрошують на міжнародні матчі, але їх рівень ніякий, тому Андорра і Фарери, юнаки. Сумно, хотілося б щоб хтось з наших судив хоча б на рівні 1/4 ЛЧ чи ЧЄ, а це...
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