"Это сильная европейская команда". Петраков - о предстоящем спарринге с Северной Македонией
Наставник армянской сборной ожидает боевой игры
Фото: Федерація футбол Вірменії
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал, что думает о предстоящей товарищеской игре с Северной Македонией.
"Я ожидаю, что ребята покажут хорошую боевую игру, будет полная самоотдача. У нас предстоит очень интересная игра 18-но ноября (с Уэльсом в отборе на Евро-2024 - прим.). Надеюсь, они понимают значение этой игры.
Мы смотрели много матчей сборной Северной Македонии. Команда сейчас прогрессирует, ребята играют в очень хороших клубах. Это сильная европейская команда, которая показывает качественный футбол", - сказал Петраков.
Товарищеская игра Северная Македония - Армения состоится сегодня, 17 октября и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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