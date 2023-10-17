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"Это сильная европейская команда". Петраков - о предстоящем спарринге с Северной Македонией

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Наставник армянской сборной ожидает боевой игры

"Это сильная европейская команда". Петраков - о предстоящем спарринге с Северной Македонией

Фото: Федерація футбол Вірменії

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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал, что думает о предстоящей товарищеской игре с Северной Македонией.

"Я ожидаю, что ребята покажут хорошую боевую игру, будет полная самоотдача. У нас предстоит очень интересная игра 18-но ноября (с Уэльсом в отборе на Евро-2024 - прим.). Надеюсь, они понимают значение этой игры.

Мы смотрели много матчей сборной Северной Македонии. Команда сейчас прогрессирует, ребята играют в очень хороших клубах. Это сильная европейская команда, которая показывает качественный футбол", - сказал Петраков.

Товарищеская игра Северная Македония - Армения состоится сегодня, 17 октября и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Армения Северная Македония Александр Петраков
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