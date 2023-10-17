"Это сильная европейская команда". Петраков - о предстоящем спарринге с Северной Македонией

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал, что думает о предстоящей товарищеской игре с Северной Македонией.

"Я ожидаю, что ребята покажут хорошую боевую игру, будет полная самоотдача. У нас предстоит очень интересная игра 18-но ноября (с Уэльсом в отборе на Евро-2024 - прим.). Надеюсь, они понимают значение этой игры.

Мы смотрели много матчей сборной Северной Македонии. Команда сейчас прогрессирует, ребята играют в очень хороших клубах. Это сильная европейская команда, которая показывает качественный футбол", - сказал Петраков.