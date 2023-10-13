Поражение команды Петракова аутсайдеру группы. Латвия – Армения 2:0. Обзор матча и видео голов

Полный провал Армении в таком важном матче против команды, до него не набравшей ни одного очка. Без ударов в створ ворот в первом тайме, пропущенный и без забитых даже за почти тайм в численном большинстве во втором. Даже общая статистика ударов в створ провальна - 2:8. Теперь вместо того, чтобы оказать серьезное давление на Турцию, команда Петракова практически сняла его.

Смотрите видеообзор матча отбора на ЧЕ-2024 между Латвией и Арменией.

Рига. "Сконто".

Латвия – Армения 2:0

Голы: Я. Икауникс 39, Балодис 68