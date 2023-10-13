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Поражение команды Петракова аутсайдеру группы. Латвия – Армения 2:0. Обзор матча и видео голов
Первая победа латвийцев
ffa.am
Полный провал Армении в таком важном матче против команды, до него не набравшей ни одного очка. Без ударов в створ ворот в первом тайме, пропущенный и без забитых даже за почти тайм в численном большинстве во втором. Даже общая статистика ударов в створ провальна - 2:8. Теперь вместо того, чтобы оказать серьезное давление на Турцию, команда Петракова практически сняла его.
Смотрите видеообзор матча отбора на ЧЕ-2024 между Латвией и Арменией.
Рига. "Сконто".
Голы: Я. Икауникс 39, Балодис 68
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