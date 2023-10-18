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Петраков: Северная Македония заставила нас играть в оборонительный футбол

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Сборная Армении проиграли в спарринге македонцам

Петраков: Северная Македония заставила нас играть в оборонительный футбол

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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Северной Македонии (1:3) в товарищеском матче.

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- Ваше мнение о матче. Играть в оборонительный футбол в начале матча - это ваше решение?

- Как, как? Почему я начал играть в оборонительный футбол?

- Нет. Ваше мнение о матче. Было ли это вашим решением играть в оборонительный футбол?

- Что сказать по матчу. Мы сыграли хороший спарринг с хорошей командой. Посмотрели молодых футболистов. К сожалению, мы не можем делать большую ротацию в сборной Армении. Это первое.

И второе: я не настраивал футболистов играть в оборонительный футбол. Это команда Македонии заставила нас играть в обороне, они садили нас низко. Вот и все. А я не заставлял играть в оборонительный футбол, не настраивал на игру в оборонительный футбол. Просто в данном случает так, видите. Я думал, что молодые футболисты полны энергии, задора и огромного желание, что они будут атаковать и бежать, но видите как. Ребята вышли, до этого они в основном выходили на замену. Они стушевались, были ошибки большие.

Но это молодые ребята, им по 20 лет. У них все впереди. Мы разберем эти ошибки и будем двигаться дальше», - сказал Петраков.

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В статье: Армения Северная Македония Александр Петраков
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Источник:
Football Federation of Armenia

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