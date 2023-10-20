Гасперини: Левая нога Малиновского доставила Аталанте много удовольствия

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о своем бывшем подопечном Руслане Малиновском.

"Руслан ушел из-за технического выбора, но мы говорим о здоровом парне и замечательном игроке. Его левая нога доставила нам много удовольствия. Уверен, что она тоже принесет это и "Дженоа". Возможно, начиная со следующей игры", - приводит слова Гасперини Calciomercato со ссылкой на Il Secolo XIX.

Отметим, что уже в это воскресенье, 22 октября "Аталанта" и "Дженоа" сыграют между собой в рамках 9-го тура Серии А. Начало - в 19:00.