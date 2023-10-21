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Центральный защитник из АПЛ, имеющий украинские корни, подтвердил, что не может играть за сборную Украины

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Макс Килман уже заигран за англичан в футзале

Центральный защитник из АПЛ, имеющий украинские корни, подтвердил, что не может играть за сборную Украины

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен в интервью The Times подтвердил, что не имеет права играть за сборную Украины. Отметим, что у футболиста есть украинские корни, ранее речь шла о том, что УАФ прилагает усилия, чтобы заиграть Килмена за нашу сборную.

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"Я вырос в Англии, я англичанин, но мои родители – украинцы, поэтому я мог бы играть за любую из этих стран. Однако из-за того, что я представлял Англию в футзале в некоторых отборочных матчах чемпионата мира, я не могу играть за Украину”, - сказал Килман в интервью.

Напомним, что летом этого года Макс Килмен стал капитаном "Вулверхэмптона" и подписал с "волками" новый контракт.

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В статье: Вулверхэмптон Макс Килмен
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Источник:
The Times

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