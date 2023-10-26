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Тренер Жироны подтвердил, что Цыганков готов сыграть с Сельтой

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Украинец вернулся после травмы

Тренер Жироны подтвердил, что Цыганков готов сыграть с Сельтой

Фото: LaLiga.com

UA-Футбол
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На предматчевой пресс-конференции матча одиннадцатого тура чемпионата Испании тренер "Жироны" подтвердил, что украинский легионер команды Виктор Цыганков может сыграть против Сельты.

Цыганков пропустил матчи сборной Украины, а также последний матч "Жироны" против "Альмерии" из-за повреждения, полученного в поединке с "Реалом". Вчера, 25-го октября, пресс-служба каталонцев сообщила, что Виктор занимается в общей группе.

Отметим, что матч против "Сельты" состоится 27-го октября в 22:00. Сыграть может и другой украинский легионер Артем Довбик.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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