Тренер Жироны подтвердил, что Цыганков готов сыграть с Сельтой

На предматчевой пресс-конференции матча одиннадцатого тура чемпионата Испании тренер "Жироны" подтвердил, что украинский легионер команды Виктор Цыганков может сыграть против Сельты.

Roda de Premsa de Míchel Sánchez prèvia al GIRONA FC vs RC CELTA https://t.co/dBPidhPP18 — Girona FC (@GironaFC) October 26, 2023

Цыганков пропустил матчи сборной Украины, а также последний матч "Жироны" против "Альмерии" из-за повреждения, полученного в поединке с "Реалом". Вчера, 25-го октября, пресс-служба каталонцев сообщила, что Виктор занимается в общей группе.

Отметим, что матч против "Сельты" состоится 27-го октября в 22:00. Сыграть может и другой украинский легионер Артем Довбик.