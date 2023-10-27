Барселона внимательно следит за Цыганковым, - испанские СМИ

" Барселона " внимательно следит за украинским вингером "Жироны" Виктором Цыганковым, сообщает Fichajes.

По информации издания, прогресс игрока в Испании нравится как главному тренеру каталонцев Хави, так и спортивному директору Деко.

Вероятно, "Барса" сделает попытки по игроку после окончания сезона – в клубе несколько обеспокоены вниманием "Баварии", которая также присматривается к украинцу.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков провел 8 матчей за "Жирону", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.