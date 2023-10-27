Барселона внимательно следит за Цыганковым, - испанские СМИ
Возможно, попытки подписать украинца будут сделаны летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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По информации издания, прогресс игрока в Испании нравится как главному тренеру каталонцев Хави, так и спортивному директору Деко.
Вероятно, "Барса" сделает попытки по игроку после окончания сезона – в клубе несколько обеспокоены вниманием "Баварии", которая также присматривается к украинцу.
Напомним, что в этом сезоне Цыганков провел 8 матчей за "Жирону", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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Источник:Fichajes.net
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Комментарии (3)
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PiterCantrope (Франківськ)
27.10.2023 в 20:23
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oda1979 (Запорожье)
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Баpceлиниуc
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