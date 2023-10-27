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Барселона внимательно следит за Цыганковым, - испанские СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Возможно, попытки подписать украинца будут сделаны летом

Барселона внимательно следит за Цыганковым, - испанские СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" внимательно следит за украинским вингером "Жироны" Виктором Цыганковым, сообщает Fichajes.

По информации издания, прогресс игрока в Испании нравится как главному тренеру каталонцев Хави, так и спортивному директору Деко.

Вероятно, "Барса" сделает попытки по игроку после окончания сезона – в клубе несколько обеспокоены вниманием "Баварии", которая также присматривается к украинцу.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков провел 8 матчей за "Жирону", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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В статье: Барселона Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Fichajes.net

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Комментарии (3)
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PiterCantrope (Франківськ)
27.10.2023 в 20:23
Fichajes - це найгірше низькосортне джерело, яке тільки може існувати. Навіть гірше за Sun
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
27.10.2023 в 19:02
Циганков с детства за РМ и шлемазлов терпеть не может.
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+1
-2
avatar
Баpceлиниуc
27.10.2023 в 18:32
А вы говорите Суркис л0х.. Изя своё возьмёт.
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+1
-1

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