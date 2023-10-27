Малиновский - в старте Дженоа на матч Серии А против Салернитаны

Сегодня, 27 октября, в рамках 10-го тура итальянской Серии А, " Дженоа " примет "Салернитану".

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В стартовом составе генуэзцев выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

В текущем сезоне украинец выходил в 7 матчах Серии А без результативных действий.