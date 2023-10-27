Малиновский - в старте Дженоа на матч Серии А против Салернитаны
Украинец сегодня выйдет с первых минут
Pianeta Genoa
Сегодня, 27 октября, в рамках 10-го тура итальянской Серии А, "
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В стартовом составе генуэзцев выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
В текущем сезоне украинец выходил в 7 матчах Серии А без результативных действий.
⤵️ STARTING XI #GenoaSalernitana ???????? pic.twitter.com/akyBdNaD77— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 27, 2023
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