Хлань отметился дебютным голом за Лехию

В рамках 13-го тура Первой лиги Польши "Лехия" из Гданьска дома обыграла "Сталь" из Жешува - со счетом 2:1.

Первый гол хозяев поля в этой встрече забил Максим Хлань. 20-летний украинец поразил ворота соперника на 35-й минуте встречи.

Это дебютный гол Максима за "Лехию". До этого Хлань отмечался ассистом за польским клуб.

На данный момент "Лехия" занимает 7-е место в турнирной таблице первого дивизиона.