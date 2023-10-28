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Хлань отметился дебютным голом за Лехию

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Команда Максима победила "Сталь"

Хлань отметился дебютным голом за Лехию

lechia.pl

Новина українською

В рамках 13-го тура Первой лиги Польши "Лехия" из Гданьска дома обыграла "Сталь" из Жешува - со счетом 2:1.

Первый гол хозяев поля в этой встрече забил Максим Хлань. 20-летний украинец поразил ворота соперника на 35-й минуте встречи.

Это дебютный гол Максима за "Лехию". До этого Хлань отмечался ассистом за польским клуб.

На данный момент "Лехия" занимает 7-е место в турнирной таблице первого дивизиона.

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В статье: Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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