Соболь впервые в сезоне сыграл в официальном матче за Страсбур

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде расписал ничью с "Ренном" - 1:1.

Эдуард Соболь начал эту игру в запасе гостей. Однако украинский защитник появился на поле во втором тайме. 28-летний Эдуард вышел на замену на 86-й минуте вместо Томаса Делайна. Следует отметить, что замена 31-летнего француза была вынужденная из-за травмы.

Это был первый официальный поединок для Соболя в текущем сезоне за "Страсбур". В итоге украинец, учитывая компенсированное время, провел на поле 9 минут.

Аналитический портал SofaScore оценил игру Эдуарда в 6,6 баллов. За отведенное время на поле, Соболь успел 5 раз прикоснуться к мячу и отдать 2 точные передачи.