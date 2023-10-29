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Соболь впервые в сезоне сыграл в официальном матче за Страсбур

Наши за границей
(1 голосов)

Однако лишь 9 минут, и вышел из-за травмы партнера по команде

Соболь впервые в сезоне сыграл в официальном матче за Страсбур

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде расписал ничью с "Ренном" - 1:1.

Эдуард Соболь начал эту игру в запасе гостей. Однако украинский защитник появился на поле во втором тайме. 28-летний Эдуард вышел на замену на 86-й минуте вместо Томаса Делайна. Следует отметить, что замена 31-летнего француза была вынужденная из-за травмы.

Это был первый официальный поединок для Соболя в текущем сезоне за "Страсбур". В итоге украинец, учитывая компенсированное время, провел на поле 9 минут.

Аналитический портал SofaScore оценил игру Эдуарда в 6,6 баллов. За отведенное время на поле, Соболь успел 5 раз прикоснуться к мячу и отдать 2 точные передачи.

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В статье: Эдуард Соболь Ренн Страсбур
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Источник:
Squawka

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
29.10.2023 в 20:31
треба брати у збірну до італії
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