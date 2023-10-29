Яремчук вышел на замену в матче с Атлетиком. Его конкурент получил повреждение

Яремчук вышел на замену на 75-й минуте поединка в матче с "Атлетиком" Бильбао. Его конкурент Уго Дуро получил повреждение. Нападающий в борьбе упал на плечо.

На момент выхода украинца на поле "Валенсия" побеждала со счетом 2:1, но "Бильбао" сравнял счет на 90+7 минуте.

Роман принял участие в четырех матчах за испанский клуб, голевыми действиями не отличался.