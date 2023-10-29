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Яремчук вышел на замену в матче с Атлетиком. Его конкурент получил повреждение

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А Валенсия побеждала в матче

Яремчук вышел на замену в матче с Атлетиком. Его конкурент получил повреждение

Фото: Getty Images

Новина українською

Яремчук вышел на замену на 75-й минуте поединка в матче с "Атлетиком" Бильбао. Его конкурент Уго Дуро получил повреждение. Нападающий в борьбе упал на плечо.

На момент выхода украинца на поле "Валенсия" побеждала со счетом 2:1, но "Бильбао" сравнял счет на 90+7 минуте.

Роман принял участие в четырех матчах за испанский клуб, голевыми действиями не отличался.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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