Яремчук вышел на замену в матче с Атлетиком. Его конкурент получил повреждение
А Валенсия побеждала в матче
Фото: Getty Images
Яремчук вышел на замену на 75-й минуте поединка в матче с "Атлетиком" Бильбао. Его конкурент Уго Дуро получил повреждение. Нападающий в борьбе упал на плечо.
На момент выхода украинца на поле "Валенсия" побеждала со счетом 2:1, но "Бильбао" сравнял счет на 90+7 минуте.
Роман принял участие в четырех матчах за испанский клуб, голевыми действиями не отличался.
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