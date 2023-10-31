Мудрик продолжает восстановление от травмы
Украинец, скорее всего, не сыграет в матче Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба лондонского "Челси" опубликовала информацию о травмированных игроках накануне матча 1/8 финала Кубка лиги против "Блэкберна", который состоится 1 ноября.
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Среди перечня находится украинский вингер Михаил Мудрик. Отмечается, что украинец проходит программу реабилитации от травмы, и похоже, он не будет участвовать в ближайшем поединке своей команды.
Мудрик травмировался перед матчем АПЛ с "Брентфордом" (0:2). Сообщалось, что у него незначительное мышечное повреждение.
В нынешнем сезоне Михаил сыграл 9 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
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