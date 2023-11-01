Тренер Валенсии: Надеюсь в кубковом матче Яремчук получит больше минут и почувствует уверенность
В четверг Валенсия проведет матч Кубка Испании с Логроньесом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Главный тренер "
"Яремчук - один из тех, кто реже участвует в матчах, и я надеюсь, что завтра он получит больше минут и почувствует уверенность. Если он покажет хорошую игру, то будет чувствовать себя частью команды.
Когда игрок приезжает в последние дни трансферного окна, он не сразу соответствует требованиям тренера, из-за чего требуется время на адаптацію.
Получив больше минут в Кубке, он сможет показать хороший уровень и дать нам то, что у него есть", - сказал Бараха.
Напомним, что матч "Лагроньес" - "Валенсия" состоится в четверг, 2 ноября, и начнется в 21:00.
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