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Голевой пас пяткой. Малиновский в топе матча с Реджаной по оценкам SofaScore

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Украинец за 23 минуты игры получил хорошие оценки

Голевой пас пяткой. Малиновский в топе матча с Реджаной по оценкам SofaScore

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" принимал "Реджану".

Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел на замену в овертайме (на 97-й минуте) при счете 1:1, а на 99-й отдал голевой пас пяткой на Гудмундссона, который и вывел свою команду вперед. В итоге, матч закончился победой "Дженоа" 2:1.

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По итогам матча портал SofaScore оценил действие игроков на поле – украинец получил оценку в 7.3 балла. Такая же оценка еще у трех игроков матча, а выше только у хавбека генуэзцев Риджесиано Хапса (7.5).

Голевой пас пяткой. Малиновский в топе матча с Реджаной по оценкам SofaScore - изображение 1
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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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