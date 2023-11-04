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Довбик выйдет в старте на матч против Осасуны, Цыганков вернулся на скамью для запасных

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Виктор еще не готов на поединок Ла Лиги

Довбик выйдет в старте на матч против Осасуны, Цыганков вернулся на скамью для запасных

instagram.com/gironafc

Новина українською
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В рамках 12 тура испанской Примеры "Осасуна" встретится с "Жироной". В стартовом составе каталонцев выйдет Артем Довбик.

В недавнем матче Кубка Испании, состоявшемся 1 ноября, нападающий начинал матч со скамейки для запасных. Его соотечественник Виктор Цыганков тогда вышел в стартовом составе. Сегодня они поменялись ролями – вингер остался в запасе.

Цыганков последний раз играл в Ла Лиге с первых минут 30 сентября. Тогда он получил травму и провел всего 12 минут в рамках Примеры.

Матч начнется в 15.00.

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