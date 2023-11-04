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Клуб Беседина и Макаренко проиграл финал Кубка Казахстана команде другого украинца

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Золотой дубль не удался

Клуб Беседина и Макаренко проиграл финал Кубка Казахстана команде другого украинца

Новина українською
Новина українською

В рамках финального поединка Кубка Казахстана состоялось дерби команд, за которые выступают украинцы: встречались “Ордабасы” Артема Беседина и Евгения Макаренко и “Тобол” Евгения Шахова.

Судьбу матча решил один забитый гол на 67-й минуте. “Тобол” провел результативную атаку, которую завершил Ислам Чесноков. Шахов принял участие в комбинации и записал в свой актив предголевой пас.

Все три украинца вышли в стартовом составе своих команд.

Отметим, что победа дала возможность "Тоболу" пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы. В то же время "Ордабасы" стартует летом с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Беседина и Макаренко недавно оформила чемпионский титул.

Добавим, что сезон в Казахстане подошел к концу.

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