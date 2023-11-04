Клуб Беседина и Макаренко проиграл финал Кубка Казахстана команде другого украинца
Золотой дубль не удался
В рамках финального поединка Кубка Казахстана состоялось дерби команд, за которые выступают украинцы: встречались “Ордабасы” Артема Беседина и Евгения Макаренко и “Тобол” Евгения Шахова.
Судьбу матча решил один забитый гол на 67-й минуте. “Тобол” провел результативную атаку, которую завершил Ислам Чесноков. Шахов принял участие в комбинации и записал в свой актив предголевой пас.
Все три украинца вышли в стартовом составе своих команд.
Отметим, что победа дала возможность "Тоболу" пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы. В то же время "Ордабасы" стартует летом с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Беседина и Макаренко недавно оформила чемпионский титул.
Добавим, что сезон в Казахстане подошел к концу.