Тренер Сандерленда объяснил, почему преждевременно заменил Русина
Тони Мобрей объяснил, почему заменил Назария Русина
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Вчера в рамках 15 тура Чемпионшипа "Сандерленд" сыграл в ничью с "Суонси". 0:0. Украинец Назарий Русин вышел в старте, но на 56-й минуте матча его заменили, главный тренер "Сандерленда" объяснил свое решение:
"Он получил предупреждение, на мой взгляд, рефери мог бы попытаться выровнять игру количеством наших игроков (Суонси на тот момент играл в меньшинстве), поэтому я его заменил".
Напомним, за этот сезон Назарий Русин сыграл в семи матчах, но без результативных действий. "Сандерленд" занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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Источник:Український футбол
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