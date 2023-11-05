Тренер Сандерленда объяснил, почему преждевременно заменил Русина

Вчера в рамках 15 тура Чемпионшипа "Сандерленд" сыграл в ничью с "Суонси". 0:0. Украинец Назарий Русин вышел в старте, но на 56-й минуте матча его заменили, главный тренер "Сандерленда" объяснил свое решение:

"Он получил предупреждение, на мой взгляд, рефери мог бы попытаться выровнять игру количеством наших игроков (Суонси на тот момент играл в меньшинстве), поэтому я его заменил".

Напомним, за этот сезон Назарий Русин сыграл в семи матчах, но без результативных действий. "Сандерленд" занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.