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Неожиданно не в старте. Яремчук не выйдет с первых минут на матч с Гранадой

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Сообщалось, что основной форвард выбыл на два месяца, но вот он в основе

Неожиданно не в старте. Яремчук не выйдет с первых минут на матч с Гранадой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Роман Яремчук не появится с первых минут на матч с "Гранадой". Ранее сообщалось, что основной форвард "Валенсии" Хуго Дуро выбыл на два месяца из-за травмы плеча. Но уже через неделю нападающий вышел в стартовом составе, оставив за бортом украинца.

Яремчук в этом сезоне принял участие в 6-и матчах за испанский клуб, но ни разу не отметился голевым действием.

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Роман Яремчук Валенсия
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