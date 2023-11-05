Неожиданно не в старте. Яремчук не выйдет с первых минут на матч с Гранадой

Роман Яремчук не появится с первых минут на матч с "Гранадой". Ранее сообщалось, что основной форвард "Валенсии" Хуго Дуро выбыл на два месяца из-за травмы плеча. Но уже через неделю нападающий вышел в стартовом составе, оставив за бортом украинца.

Яремчук в этом сезоне принял участие в 6-и матчах за испанский клуб, но ни разу не отметился голевым действием.