Малиновский - один из худших на поле в матче с Кальяри по оценкам статистических порталов

Команда Руслана Малиновского уступила в выездном поединке против подопечных Раньери. Украинец отыграл 84 минуты, после чего был заменен. Порталы sofascore и whoscored наградили игрока одной из самых низких оценок среди игроков "Дженоа" - 6.3 и 5.9 соответственно. Отметим, что полузащитник выступал сегодня на новой для себя позиции - в роли центрального нападающего, рядом с Гудмундссоном.

Руслан 40 раз прикоснулся к мячу, отдал 22 удачные передачи, общая точность составила 73%. Украинец выиграл одну борьбу за мяч из восьми, а также 15 раз потерял мяч.

Яремчук и Соболь на двоих сыграли меньше 25 минут в матчах "Валенсии" и "Страсбура".

Эдуард во второй раз в сезоне вышел на замену в матче чемпионата Франции между "Страсбургом" и "Клермоном", закончившемся безголевой ничьей. Защитник не успел серьезно повлиять на игру за 17 минут проведенных на поле и получил 6.5 от sofascore.

Роману досталось лишь 6 минут в игре с "Гранадой". Этого оказалось не достаточно, чтобы получить оценку от статистических порталов.