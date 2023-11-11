Малиновский провел юбилейный матч в Серии А. До круглой цифры голевых действий совсем близко
Руслан набивает статистику в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 12 тура Серии А между “Дженоа” и “Вероной” украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на поле к концу основного времени. Этот матч стал для него юбилейным в чемпионате Италии.
Хавбек достиг отметки в 125 встреч в Серии А. 115 матчей он провел в составе "Аталанты", еще 10 – за "Дженоа".
В общей сложности на его счету 23 гола и 25 ассистов в итальянском чемпионате. Наиболее результативным для Малиновского стал сезон 20/21, когда он отличился 20 голевыми действиями (8+12) в 36 матчах регулярного первенства.
Текущий сезон для Руслана – пятый в Серии А. На его счету один ассист и четыре желтых карточки в 10 матчах за "Дженоа".
Добавим, что генуэзцы благодаря победе поднялись на 13-е место в чемпионате.
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