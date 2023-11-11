Русин в третий раз подряд выйдет в старте Сандерленда
Уже получил доверие тренера?
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 16 тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встретится с "Бирмингемом". Украинский нападающий Назарий Русин появится в основном составе "черных кошек" на этот поединок.
Для него это третье подряд появление в старте своей новой команды. В предыдущих двух матчах – против “Норвича” и “Свонси” – он провел соответственно 70 и 55 минут, записав на свой счет одну желтую карточку.
В этих поединках "Сандерленд" получил четыре очка, благодаря чему поднялся на восьмое место Чемпионшипа. “Бирмингем” идет на 15 позиции второго английского дивизиона.
Матч начнется в 14.30.
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