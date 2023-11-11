Русин в третий раз подряд выйдет в старте Сандерленда

В матче 16 тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встретится с "Бирмингемом". Украинский нападающий Назарий Русин появится в основном составе "черных кошек" на этот поединок.

Для него это третье подряд появление в старте своей новой команды. В предыдущих двух матчах – против “Норвича” и “Свонси” – он провел соответственно 70 и 55 минут, записав на свой счет одну желтую карточку.

В этих поединках "Сандерленд" получил четыре очка, благодаря чему поднялся на восьмое место Чемпионшипа. “Бирмингем” идет на 15 позиции второго английского дивизиона.

Матч начнется в 14.30.