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Русин в третий раз подряд выйдет в старте Сандерленда

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Русин в третий раз подряд выйдет в старте Сандерленда

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 16 тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встретится с "Бирмингемом". Украинский нападающий Назарий Русин появится в основном составе "черных кошек" на этот поединок.

Для него это третье подряд появление в старте своей новой команды. В предыдущих двух матчах – против “Норвича” и “Свонси” – он провел соответственно 70 и 55 минут, записав на свой счет одну желтую карточку.

В этих поединках "Сандерленд" получил четыре очка, благодаря чему поднялся на восьмое место Чемпионшипа. “Бирмингем” идет на 15 позиции второго английского дивизиона.

Матч начнется в 14.30.

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Сандерленд Бирмингем Сити Назарий Русин
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