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Цыганков вернулся в старт Жироны. Довбик тоже выйдет против Райо с первых минут

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Цыганков вернулся в старт Жироны. Довбик тоже выйдет против Райо с первых минут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матч 12 тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" примет "Жирону". В стартовом составе каталонцев появятся сразу два украинца.

Виктор Цыганков выйдет в основе на матч Ла Лиги впервые с 30 сентября. Для Довбика этот поединок будет восьмым в стартовом составе в поединках чемпионата.

В этом сезоне на счету Цыганкова три результативных действия (2+1), а в активе Довбика – 10 (6+4).

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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