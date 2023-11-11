Цыганков вернулся в старт Жироны. Довбик тоже выйдет против Райо с первых минут

В матч 12 тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" примет "Жирону". В стартовом составе каталонцев появятся сразу два украинца.

Виктор Цыганков выйдет в основе на матч Ла Лиги впервые с 30 сентября. Для Довбика этот поединок будет восьмым в стартовом составе в поединках чемпионата.

В этом сезоне на счету Цыганкова три результативных действия (2+1), а в активе Довбика – 10 (6+4).

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.