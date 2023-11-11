Цыганков вернулся в старт Жироны. Довбик тоже выйдет против Райо с первых минут
Сборники получат игровую практику перед матчем против Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матч 12 тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" примет "Жирону". В стартовом составе каталонцев появятся сразу два украинца.
????????????????-????????!— Girona FC (@GironaFC_Engl) November 11, 2023
????⚪️#RayoGirona pic.twitter.com/gg6tPPtQlC
Виктор Цыганков выйдет в основе на матч Ла Лиги впервые с 30 сентября. Для Довбика этот поединок будет восьмым в стартовом составе в поединках чемпионата.
В этом сезоне на счету Цыганкова три результативных действия (2+1), а в активе Довбика – 10 (6+4).
Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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