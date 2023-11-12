Коваленко – в запасе на матч против Наполи

В рамках 12 тура чемпионата Италии "Наполи" дома примет "Эмполи". Украинский полузащитник Виктор Коваленко начнет поединок со скамьи для запасных.

Еще ни разу в этом сезоне он не выходил в стартовом составе. В общей сложности Коваленко провел около 45 минут в трех матчах.

Перед этим поединком "Эмполи" занимает 19 место в Серии А, "Наполи" идет на четвертой позиции.

Матч стартует в 13.30.