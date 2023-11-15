Цыганков отмечает 26-летие - Жирона поздравила украинца с днем рождения

15 ноября 2023 года вингер сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков празднует свое 26-ти летие. Пресс-служба испанской команды в своих социальных сетях поздравила игрока с его праздником.

"С днем рождения, Виктор!", - написала пресс-служба каталонцев

К поздравлениям также присоединились пресс-служба УАФ и киевского "Динамо", воспитанником которого является Цыганков. Виктор выступал за столичный клуб с 2016 года, а в январе этого года он перешел в "Жирону".

В текущем сезоне вингер отыграл 12 матчей за "жирондинцев", забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.